Milano | Edison installa le colonnine per la ricarica gratuita sulla M2 di Milano

Leggi su tpi

(Di lunedì 5 ottobre 2020)inaugura un nuovo servizio pubblico nelle stazioni della metropolitana milanese M2 per fare il pieno di energia anche in viaggio. La società energetica, che proprio ainizia la sua storia oltre 135 anni fa, hato 20dinelle stazioni a più alta affluenza della linea verde M2, alle fermate di Porta Genova, Cadorna, Porta Garibaldi, Stazione Centrale e Piola. Il servizio consente ai passeggeri dire in modo semplice e gratuito i propri dispositivi mobili. Si tratta del primo progetto di questo tipo in una metropolitana europea, cheha promosso in collaborazione con IGPDecaux e ATM per introdurre un innovativo servizio alle persone, facilitandone gli spostamenti. Il progetto è ...