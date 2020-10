Mercato Juve, UFFICIALE: nuovo addio, direzione Torino (Di lunedì 5 ottobre 2020) Altro addio UFFICIALE del calcioMercato Juventus dopo le partenze di Mattia De Sciglio al Lione e Douglas Costa al Bayern Monaco, oltre a quella dei giorni scorsi per Daniele Rugani al Rennes. Il Torino ha infatti da poco depositato il contratto di Raffaele Spina, giovane difensore classe 2002 in partenza ormai dalle giovanili della Juventus. Il talento bianconero, dunque, passa dall’altro lato della città del capoluogo piemontese a titolo definitivo e proverà a farsi valere tra le fila della Primavera granata, con la speranza un giorno di poter sbarcare in prima squadra e mettere in mostra le proprie qualità anche nella formazione dei grandi. LEGGI ANCHE: CalcioMercato Juventus, l'Inter annuncia il via libera: ... Leggi su tuttojuve24 (Di lunedì 5 ottobre 2020) Altrodel calciontus dopo le partenze di Mattia De Sciglio al Lione e Douglas Costa al Bayern Monaco, oltre a quella dei giorni scorsi per Daniele Rugani al Rennes. Ilha infatti da poco depositato il contratto di Raffaele Spina, giovane difensore classe 2002 in partenza ormai dalle giovanili dellantus. Il talento bianconero, dunque, passa dall’altro lato della città del capoluogo piemontese a titolo definitivo e proverà a farsi valere tra le fila della Primavera granata, con la speranza un giorno di poter sbarcare in prima squadra e mettere in mostra le proprie qualità anche nella formazione dei grandi. LEGGI ANCHE: Calciontus, l'Inter annuncia il via libera: ...

Advertising

forumJuventus : ?? #SkyCalciomercato - Definita l'operazione Chiesa non escludiamo un affondo della Juve su Emerson Palmieri nelle ultime ore di mercato - AlfredoPedulla : Abbiamo lavorato per i sogni di mercato di tutti i nostri amici tifosi, come sempre. Ma ci sono tre storie che ci r… - Gazzetta_it : VIDEO #Chiesa-#Juve, tutte le cifre del super affare low cost. Il punto di @carlolaudisa - joe_catanza : RT @Lucyaglam: Soddisfatti del #calciomercato nerazzurro ? ( Io no ) Quale squadra ha agito meglio sul mercato ? #Inter , #Juve, #Milan,… - marco_nicola73 : Sono contento di questo Milan perché ora abbiamo un gioco e partite contro squadre di media bassa classifica le vin… -