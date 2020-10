Live Non è la D’Urso, le rivelazioni hot di Lory Del Santo su Manuela Arcuri e Gabriel Garko: “Mi ha detto che a letto si bloccava” (Di lunedì 5 ottobre 2020) È passata ormai più di una settimana da quando, a sorpresa, Gabriel Garko ha fatto coming out in diretta tv al Grande Fratello Vip ma ancora se ne continua a parlare. Sabato l’attore torinese è stato ospite di Silvia Toffanin a Verissimo e ha confidato nuovi, drammatici dettagli sulla sua vita privata. Infine domenica è stata Lory Del Santo, nel salotto di Live Non è la D’Urso, a rivelare un retroscena inedito che risale a molti anni fa, quando Garko era fidanzato con Manuela Arcuri. “Una volta, in un bagno, incontrai Manuela Arcuri. All’epoca era fidanzata con Garko. Le chiesi com’era stare con lui. Mi rispose che a ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 5 ottobre 2020) È passata ormai più di una settimana da quando, a sorpresa,ha fatto coming out in diretta tv al Grande Fratello Vip ma ancora se ne continua a parlare. Sabato l’attore torinese è stato ospite di Silvia Toffanin a Verissimo e ha confidato nuovi, drammatici dettagli sulla sua vita privata. Infine domenica è stataDel, nel salotto diNon è la D’Urso, a rivelare un retroscena inedito che risale a molti anni fa, quandoera fidanzato con. “Una volta, in un bagno, incontrai. All’epoca era fidanzata con. Le chiesi com’era stare con lui. Mi rispose che a ...

