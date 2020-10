Juve-Napoli, Procura federale indaga sull’applicazione dei protocolli (Di lunedì 5 ottobre 2020) La Procura federale ha aperto un’indagine su Juve-Napoli: nello specifico sull’applicazione dei protocolli sanitari da parte del club di De Laurentiis. La Procura federale indaga su Juve-Napoli, nello specifico sull’applicazione dei protocolli sanitari da parte della squadra di De Laurentiis dopo aver rintracciato il primo calciatore positivo al Covid. Aurelio De LaurentiisJuve-Napoli, indagine della Procura federale sull’applicazione dei protocolli La notizia è stata rilanciata dall’ANSA che, “da fonti calcistiche”, ha appreso la Procura ... Leggi su newsmondo (Di lunedì 5 ottobre 2020) Laha aperto un’indagine su: nello specifico sull’applicazione deisanitari da parte del club di De Laurentiis. Lasu, nello specifico sull’applicazione deisanitari da parte della squadra di De Laurentiis dopo aver rintracciato il primo calciatore positivo al Covid. Aurelio De Laurentiis, indagine dellasull’applicazione deiLa notizia è stata rilanciata dall’ANSA che, “da fonti calcistiche”, ha appreso la...

Advertising

lorepregliasco : L'odio per la Juve acceca. Il problema è che è davvero difficile far passare una palese e completa figuraccia del N… - AleAntinelli : 22 casi spalmati in una settimana al #Genoa. 2 casi nel Napoli 2 nella Juve. Giocatori in isolamento alla vigilia .… - MarcoBellinazzo : Mi auguro che in @SerieA qualcuno si svegli per evitare la pantomima di un match in mondovisione con sola Juve che… - paolosaletti1 : RT @delio_petrelli: #Condo' ieri a #SkySport: 'Facile supporre che ci sarà il 3-0 a tavolino, il #Napoli farà ricorso al TAR che lo annulle… - Carimbri : RT @claudiocerasa: La linea del Napoli sul caso Juve si può smontare con due domande semplici. Primo: perché il Napoli ha fatto partire il… -