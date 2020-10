Inaugurata la mostra “Dante 700” | sulle tracce del Sommo Poeta

Leggi su quotidianpost

(Di lunedì 5 ottobre 2020) Mattarella inaugura “Dante 700”, lafotografica per il settimo centenario dalla morte di Dante. Indal 3 all’11 ottobre è possibile trovare i 20 suggestivi scatti del fotografo Massimo Sestini. Grazie alla, sarà possibile guardare Dante negli occhi, ponendosi dinanzi la foto della statua che lo ritrae a Firenze, oppure osservare “la barca di Dante“, opera in Bronzo dello scultore Frangulyan. “Patriota visionario, profeta, padre e pilastro dell’unità d’Italia“, queste le parole di Mattarella, per definire il. Ed ecco scatti onirici e suggestivi di Firenze, che immortalano la città come fosse un pianeta, grazie ad una raffinata tecnica fotografica realizzata da un elicottero, con ...