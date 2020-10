Il meraviglioso Preziosi: si vanta di non aver chiamato l’Asl, lui che ha creato un cluster col suo Genoa (Di lunedì 5 ottobre 2020) In un Paese civile, poco dopo la concessione dell’intervista di Enrico Preziosi a Radio 24, una volante della polizia si presenta a casa di mister valigetta e lo porta con sé. Gli elenca una decina di capi d’imputazione cui aggiunge quello di sbruffoneria e di ignoranza, e poi purtroppo lo rilascia per non far diventare anche mister valigetta un eroe dei nostri tempi. Enrico Preziosi è l’emblema del calcio italiano. Dopo Andrea Agnelli che negli studi ossequiosi di Sky Sport si è divertito a impartire lezioni di politica sanitaria – lui che a stento sa cosa sia l’aspirina -, è la volta di mister valigetta Preziosi che sfoggia la sua tracotanza a Radio24. Preziosi è quel che Gravina e Dal Pino desiderano. Dal Pino: era partito americano ed è arrivato ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 5 ottobre 2020) In un Paese civile, poco dopo la concessione dell’intervista di Enricoa Radio 24, una volante della polizia si presenta a casa di mister valigetta e lo porta con sé. Gli elenca una decina di capi d’imputazione cui aggiunge quello di sbruffoneria e di ignoranza, e poi purtroppo lo rilascia per non far diventare anche mister valigetta un eroe dei nostri tempi. Enricoè l’emblema del calcio italiano. Dopo Andrea Agnelli che negli studi ossequiosi di Sky Sport si è divertito a impartire lezioni di politica sanitaria – lui che a stento sa cosa sia l’aspirina -, è la volta di mister valigettache sfoggia la sua tracotanza a Radio24.è quel che Gravina e Dal Pino desiderano. Dal Pino: era partito americano ed è arrivato ...

