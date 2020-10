I migliori droni da comprare nel 2020 (Di lunedì 5 ottobre 2020) I droni non sono una cosa così nuova: la prima macchina volante autopilotata fu sperimentata in Italia nel 1918, più di un secolo fa quindi. Si chiamava “Torpedine aerea” e venne progettata per applicazioni di tipo militare. Oggi invece i droni sono protagonisti di un vero e proprio boom. Tuttavia qualsiasi tipo di attività imprenditoriale deve fare i conti con le norme a dir poco stringenti dettate dal Regolamento dell’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile (ENAC) nonché con un mercato non ancora abbastanza maturo. Però in Italia a oggi ci sono circa un migliaio di operatori per le cosiddette “operazioni critiche” e più di tremila per le “operazioni non critiche” (che si differenziano rispettivamente dalla presenza o meno del sorvolo di aree urbane e degli ... Leggi su wired (Di lunedì 5 ottobre 2020) Inon sono una cosa così nuova: la prima macchina volante autopilotata fu sperimentata in Italia nel 1918, più di un secolo fa quindi. Si chiamava “Torpedine aerea” e venne progettata per applicazioni di tipo militare. Oggi invece isono protagonisti di un vero e proprio boom. Tuttavia qualsiasi tipo di attività imprenditoriale deve fare i conti con le norme a dir poco stringenti dettate dal Regolamento dell’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile (ENAC) nonché con un mercato non ancora abbastanza maturo. Però in Italia a oggi ci sono circa un migliaio di operatori per le cosiddette “operazioni critiche” e più di tremila per le “operazioni non critiche” (che si differenziano rispettivamente dalla presenza o meno del sorvolo di aree urbane e degli ...

Ultime Notizie dalla rete : migliori droni I migliori droni da comprare nel 2020 Wired.it Nagorno Karabakh, riesplode il conflitto con droni e mercenari

E poi droni d’attacco turchi del tipo Bayraktar, già risultati molto efficaci sul fronte libico, e «droni suicidi» di fabbricazione israeliana, del tipo Harop. Come già nella Siria nord-occidentale e ...

L'Armenia rompe con Israele: "Armate l'Azerbaijan, i vostri droni ci stanno uccidendo"

In una video intervista l'aiutante presidenziale azero Hikmat Hajiyev ha detto che l'Azerbaigian stava usando "alcuni" droni israeliani nei combattimenti intorno al Nagorno-Karabakh ...

