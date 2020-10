I curdo-siriani vogliono liberare 20.000 profughi da un campo di parenti di jihadisti dell'Isis (Di lunedì 5 ottobre 2020) Almeno 20.000 civili siriani, imparentati con ex jihadisti dell'Isis, saranno liberati dalle autorità curdo-siriane dopo due anni trascorsi in un campo profughi al confine con l'Iraq. Lo ha annunciato ... Leggi su globalist (Di lunedì 5 ottobre 2020) Almeno 20.000 civili, imparentati con ex, saranno liberati dalle autorità-siriane dopo due anni trascorsi in unal confine con l'Iraq. Lo ha annunciato ...

Advertising

luc798 : RT @ultimenotizie: Le autorità curdo-siriane hanno annunciato di voler rimettere in libertà oltre 20mila civili siriani, imparentati con ex… - globalistIT : I curdo-siriani vogliono liberare 20.000 profughi da un campo di parenti di jihadisti dell'Isis - CristinaCmr : RT @ultimenotizie: Le autorità curdo-siriane hanno annunciato di voler rimettere in libertà oltre 20mila civili siriani, imparentati con ex… - iannetts70 : RT @ultimenotizie: Le autorità curdo-siriane hanno annunciato di voler rimettere in libertà oltre 20mila civili siriani, imparentati con ex… - Grunf62 : RT @ultimenotizie: Le autorità curdo-siriane hanno annunciato di voler rimettere in libertà oltre 20mila civili siriani, imparentati con ex… -