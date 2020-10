«From Digital to a New World» chiude il Wired Next Fest

Leggi su gqitalia

(Di lunedì 5 ottobre 2020) Il, il più grande evento a partecipazione gratuita in Italia dedicato all’innovazione, realizzato in collaborazione con Audi,il suo percorso lungo 4 mesi con un appuntamento in programma il 9 e 10 ottobre in diretta dagli IBM Studios di Piazza Gae Aulenti, nella zona di Porta Nuova a Milano. Abbiamo trascorso mesi a parlarci solo attraverso uno schermo. Le tecnologiei ci hanno permesso di fare la spesa, di ordinare una pizza, di vedere un film senza andare al cinema. Ed hanno consentito ai nostri figli di continuare a studiare. Le misure di lockdown imposte per contenere la pandemia di nuovo coronavirus hanno cambiato le nostre abitudini, aiutandoci a costruire una nuova normalità, fatta di gesti quotidiani amplificati dalla tecnologia. Per le giornate ...