Fiumicino, minaccia il titolare di un bar e poi aggredisce i poliziotti: arrestato 36enne (Di lunedì 5 ottobre 2020) E' entrato in un bar palesemente ubriaco chiedendo da bere. Al rifiuto del barista ha dato in escandescenza e con un accendino acceso ha minacciato di dar fuoco al locale. La scena non è sfuggita ad una pattuglia del Commissariato di Fiumicino in abiti civili, che è prontamente intervenuta. Lancio di oggetti contro i poliziotti L'uomo, un tunisino di 36 anni, clandestino senza fissa dimora, per tentare di sfuggire ai controlli ha iniziato a bersagliare i poliziotti con degli oggetti contundenti; ne è nata una colluttazione per la quale un agente è stato refertato per lesioni, con una prognosi di 7 giorni. Immobilizzato a fatica, l'uomo è stato tratto in arresto per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. su Il Corriere della Città.

La scena non è sfuggita ad una pattuglia del Commissariato di Fiumicino in abiti civili, che è prontamente intervenuta. Lancio di oggetti contro i poliziotti L’uomo, un tunisino di 36 anni, ...

Ieri, all'ingresso dell'aeroporto di Fiumicino, i poliziotti privati incaricati di controllare che i passeggeri entrassero con le mascherine non avevano le mascherine. O meglio, le avevano abbassate ...

