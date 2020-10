Falsa partenza per il ‘Bonus Sicilia’, sito in tilt e rinvio all’8 ottobre (Di lunedì 5 ottobre 2020) PALERMO – Falsa partenza per il ‘Bonus Sicilia’, l’iniziativa prevista dalla Regione che ha messo a disposizione 125 milioni di euro per sostenere il sistema produttivo dell’Isola con un contributo a fondo perduto destinato alle microimprese chiuse durante il periodo di lockdown.Il ‘click day’ per le richieste online avrebbe dovuto prendere il via questa mattina, a partire dalle 9, ma la piattaforma informatica e’ andata in tilt “a causa – si legge sulla schermata del sito – di una problematica tecnica imputabile a Tim Spa”.Tutto rinviato, quindi, alle 9 di giovedi’ 8 ottobre. UIL SICILIA: “CLICK DAY CATASTROFICO, ADEGUARE INFRASTRUTTURE” Leggi su dire (Di lunedì 5 ottobre 2020) PALERMO – Falsa partenza per il ‘Bonus Sicilia’, l’iniziativa prevista dalla Regione che ha messo a disposizione 125 milioni di euro per sostenere il sistema produttivo dell’Isola con un contributo a fondo perduto destinato alle microimprese chiuse durante il periodo di lockdown.Il ‘click day’ per le richieste online avrebbe dovuto prendere il via questa mattina, a partire dalle 9, ma la piattaforma informatica e’ andata in tilt “a causa – si legge sulla schermata del sito – di una problematica tecnica imputabile a Tim Spa”.Tutto rinviato, quindi, alle 9 di giovedi’ 8 ottobre. UIL SICILIA: “CLICK DAY CATASTROFICO, ADEGUARE INFRASTRUTTURE”

Bloccato il sito attivato dall’assessorato alle Attività produttive per accedere al sostegno previsto per le imprese: si potrà riprovare giovedì ...

Bonus Sicilia: il sito in tilt e il rinvio

Il 'click day' per le richieste online avrebbe dovuto prendere il via questa mattina, a partire dalle 9, ma la piattaforma informatica è andata in tilt "a causa - si legge sulla schermata del sito - d ...

Bloccato il sito attivato dall'assessorato alle Attività produttive per accedere al sostegno previsto per le imprese: si potrà riprovare giovedì ...