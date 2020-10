DOOM Eternal su Xbox Series X si carica in soli 5 secondi (Di lunedì 5 ottobre 2020) La potenza dell'SSD è stata ampiamente pubblicizzata per la prossima generazione di console. Mentre a lungo termine la capacità di caricare ed eseguire i giochi più velocemente potrebbe apportare grandi cambiamenti al design dei giochi, in questo momento, quello che permettono questi SSD è una drastica riduzione dei tempi di caricamento nei giochi current-gen retrocompatibili. Xbox Series X, arrivata nelle mani della stampa e influencer, ha mostrato le capacità del suo SSD con titoli retrocompatibili come DOOM Eternal.Álvaro Castellano di 3DJuegos ha mostrato su Twitter quanto velocemente si caricherà Eternal su Series X e, a quanto pare, ci vorranno solo 5 secondi! Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di lunedì 5 ottobre 2020) La potenza dell'SSD è stata ampiamente pubblicizzata per la prossima generazione di console. Mentre a lungo termine la capacità dire ed eseguire i giochi più velocemente potrebbe apportare grandi cambiamenti al design dei giochi, in questo momento, quello che permettono questi SSD è una drastica riduzione dei tempi dimento nei giochi current-gen retrocompatibili.X, arrivata nelle mani della stampa e influencer, ha mostrato le capacità del suo SSD con titoli retrocompatibili come.Álvaro Castellano di 3DJuegos ha mostrato su Twitter quanto velocemente si caricheràsuX e, a quanto pare, ci vorranno solo 5! Leggi altro...

