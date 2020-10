Cellino: “I giocatori mi minacciano dicendo ‘o mi cede o sono depresso'” (Di lunedì 5 ottobre 2020) Dopo il ko con il Cittadella, il presidente del Brescia, Massimo Cellino è intervenuto ai microfoni di 90esimo minuto raccontando quanto succede in squadra. “In trent’anni che sono nel mondo del calcio non mi era mai capitato che i calciatori mi venissero a minacciare dicendomi: ‘o mi cede o sono depresso’, mai successo! Non hanno neanche un po’ di educazione… Ho cinque telefoni e li ho spenti tutti: perché chiamano me, ci sono apposta i direttori sportivi! Se si fa avanti qualcuno interessato, gli regalo il club”. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di lunedì 5 ottobre 2020) Dopo il ko con il Cittadella, il presidente del Brescia, Massimoè intervenuto ai microfoni di 90esimo minuto raccontando quanto sucin squadra. “In trent’anni chenel mondo del calcio non mi era mai capitato che i calciatori mi venissero a minacciaremi: ‘o mi’, mai successo! Non hanno neanche un po’ di educazione… Ho cinque telefoni e li ho spenti tutti: perché chiamano me, ciapposta i direttori sportivi! Se si fa avanti qualcuno interessato, gli regalo il club;. L'articolo ilNapolista.

Advertising

ILOVEPACALCIO : #Cellino che sfogo: «Se si presenta qualcuno regalo il #Brescia. Non posso gestire questo calcio» - napolista : #Cellino: “I giocatori mi minacciano dicendo ‘o mi cede o sono depresso'” “Non mi era mai capitato. Non hanno neanc… - totofaz : @owenbuzzo @theboss_1908 Per me non poteva rifiutarla perché aveva un solo acquirente e se non lo vendeva ora ci pe… - sportli26181512 : #Brescia, rabbia Cellino: 'Minacciato dai giocatori, mai accaduto in 30 anni': Il patron dei lombardi: 'Ho spento t… - _IlBoris : @hoodiesa7va Beh Cellino intanto ne prende 10 subito non tra 2 anni, e poi lui non ha mai fatto il duro e puro su t… -