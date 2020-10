Calciomercato Palermo | idea Almici | i rosanero piombano sul difensore svincolatosi dal Verona

Leggi su mediagol

(Di lunedì 5 ottobre 2020) Ilvuole chiudere per un terzino destro che perfezionerà il reparto difensivo., fine del countdown: tutti gli acquisti deie la rosa completaIhanno puntato Albertoche da pochissimo si è svincolato dall'Hellase di conseguenza potrebbe accasasi al club di Viale del Fante. L'ex Pordenone e Atalanta andrebbe a completare la fascia destra che al momento ha come unico componente Masimiliano Doda. Stando alle ultime indiscrezioni riportate da tuttomercatoweb.com il calciatore sarebbe molto vicino ad accettare la corte del club siciliano, si attendono notizie in merito.