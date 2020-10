Calciomercato Juventus, Federico Chiesa e le condizioni per il riscatto (Di lunedì 5 ottobre 2020) Si avvicina il momento della firma sul contratto di Federico Chiesa che a breve dovrebbe diventare a tutti gli effetti un nuovo giocatore della Juventus. Si tratterebbe, secondo La Gazzetta dello Sport, di un accordo quinquennale da 4,5 milioni di euro a stagione, in base al quale alla Fiorentina dovrebbero essere corrisposti 10 milioni per l’acquisto a titolo temporaneo. La cifra sopracitata dovrebbe essere versata a cavallo dei prossimi due esercizi amministrativi (2+8) ed il totale complessivo dell’operazione, tenendo conto anche del riscatto, dovrebbe ammontare a circa 50 milioni di euro. Un investimento corposo su cui la Juventus avrebbe deciso di puntare. E solamente il tempo potrà stabilire se si tratta di un vero affare di mercato. LEGGI ANCHE: ... Leggi su tuttojuve24 (Di lunedì 5 ottobre 2020) Si avvicina il momento della firma sul contratto diche a breve dovrebbe diventare a tutti gli effetti un nuovo giocatore della. Si tratterebbe, secondo La Gazzetta dello Sport, di un accordo quinquennale da 4,5 milioni di euro a stagione, in base al quale alla Fiorentina dovrebbero essere corrisposti 10 milioni per l’acquisto a titolo temporaneo. La cifra sopracitata dovrebbe essere versata a cavallo dei prossimi due esercizi amministrativi (2+8) ed il totale complessivo dell’operazione, tenendo conto anche del, dovrebbe ammontare a circa 50 milioni di euro. Un investimento corposo su cui laavrebbe deciso di puntare. E solamente il tempo potrà stabilire se si tratta di un vero affare di mercato. LEGGI ANCHE: ...

