Uomini e Donne news: Giulio Raselli ripensa a Giulia D’Urso e fa un gesto importante (Di domenica 4 ottobre 2020) Nessuno si immaginava una rottura tra Giulio Raselli e Giulia d’Urso dopo i progetti che la coppia nata a Uomini e Donne aveva annunciato attraverso i social. Eppure è successo davvero, ma l’ex tronista ha fatto qualcosa che sta facendo sognare i fans dei due ex. Nonostante la separazione ormai definitiva, il ragazzo piemontese ha fatto qualcosa di importante nel giorno del compleanno di Giulia. Ha pubblicato infatti una stories su Instagram in cui le fa gli auguri accompagnando la didascalia con un bel cuore. A quanto pare, però, non si tratta di segnali di riavvicinamento. Infatti chi pensava che stessero festeggiando il compleanno insieme deve ricredersi. Già, perché Giulia lo ha trascorso con degli amici a ... Leggi su anticipazionitv (Di domenica 4 ottobre 2020) Nessuno si immaginava una rottura trad’Urso dopo i progetti che la coppia nata aaveva annunciato attraverso i social. Eppure è successo davvero, ma l’ex tronista ha fatto qualcosa che sta facendo sognare i fans dei due ex. Nonostante la separazione ormai definitiva, il ragazzo piemontese ha fatto qualcosa dinel giorno del compleanno di. Ha pubblicato infatti una stories su Instagram in cui le fa gli auguri accompagnando la didascalia con un bel cuore. A quanto pare, però, non si tratta di segnali di riavvicinamento. Infatti chi pensava che stessero festeggiando il compleanno insieme deve ricredersi. Già, perchélo ha trascorso con degli amici a ...

matteosalvinimi : #Salvini: La Lega non ha organizzato nessuna manifestazione davanti al Tribunale, non mi sarei mai permesso di dist… - gennaromigliore : Sette anni fa, oggi, con il governo italiano eravamo a Lampedusa a piangere i 368 uomini, donne e bambini annegati… - ferrazza : Le donne hanno figli, gli uomini no. - franceschoe : RT @tripps42: È sempre tutto un 'perché le donne non denunciano?' o 'perché le donne non lasciano i mariti violenti?' e mai un 'perché gli… - BloodyMarha_TMI : RT @anna_salvaje: Testo di scuola elementare che normalizza la violenza domestica. Così le bimbe si abituano che è 'normale' piangere e che… -