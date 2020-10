Salvini: «Se regole dicono che si gioca, tutti devono rispettarle» (Di domenica 4 ottobre 2020) “Se anche nel calcio esistono delle regole che prevedono che si giochi, tutti le devono rispettare”. Lo dice Matteo Salvini, riferendosi al match Juve-Napoli, previsto questa sera. L'articolo Salvini: «Se regole dicono che si gioca, tutti devono rispettarle» è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio. Leggi su calcioefinanza (Di domenica 4 ottobre 2020) “Se anche nel calcio esistono delleche prevedono che si giochi,lerispettare”. Lo dice Matteo, riferendosi al match Juve-Napoli, previsto questa sera. L'articolo: «Seche si» è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

