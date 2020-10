Roland Garros, Sonego eliminato in tre set da Schwartzman (Di domenica 4 ottobre 2020) PARIGI, Francia, - Si ferma agli ottavi di finale il cammino di Lorenzo Sonego al Roland Garros , con l'azzurro sconfitto da Diego Schwartzman in tre set con il punteggio di 6-1, 6-3 6-4. Niente da ... Leggi su corrieredellosport (Di domenica 4 ottobre 2020) PARIGI, Francia, - Si ferma agli ottavi di finale il cammino di Lorenzoal, con l'azzurro sconfitto da Diegoin tre set con il punteggio di 6-1, 6-3 6-4. Niente da ...

Alexander Zverev superato in quattro set, Jannik ai quarti di finale del Roland Garros! Martina #Trevisan supera 6-4 6-4 Kiki Bertens, è ai quarti di finale del Roland Garros! SINNER AI QUARTI CONTRO NADAL BATTUTO IL TEDESCO ZVEREV IN 4 SET (6-3, 6-3, 4-6, 6- sorpresa Martina #Trevisan: la toscana va ai quarti di finale

Ultime Notizie dalla rete : Roland Garros Tennis, Parigi e il rischio blocco: la paura del Roland Garros la Repubblica Jannik Sinner, il futuro è già tuo. E ai quarti del Roland Garros trovi Nadal

L’impassibile Sinner ha subito ripreso a martellare. Era dal 2005 che un debuttante non raggiungeva i quarti al Roland Garros. L’ultimo che ci è riuscito, correva l’anno 2005, si chiama Rafael Nadal e ...

PARIGI (Francia) - Si ferma agli ottavi di finale il cammino di Lorenzo Sonego al Roland Garros, con l'azzurro sconfitto da Diego Schwartzman in tre set con il punteggio di 6-1, 6-3 6-4. Niente da ...

