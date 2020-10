Renzi chiede un nuovo contratto di Governo: “Entrino Zingaretti o Orlando oppure sarà tardi” (Di domenica 4 ottobre 2020) “Adesso tocca a Zingaretti o al limite a Orlando. Non è in discussione Conte, ma servono scelte su Mes, Ilva, Autostrade, Recovery e legge elettorale”. A dirlo è il leader di Italia Viva e ex premier Matteo Renzi in un’intervista a Repubblica che potrebbe far entrare il Governo in una nuova fase. Conte non è in discussione, ma leader Pd devono contare di più Secondo Renzi, “Conte non è in discussione. Il tavolo per decidere che fare è un dovere morale verso il Paese. Decidere chi deve fare quelle cose, rafforzando eventualmente la squadra, è conseguenza, non premessa, del tavolo politico. La questione riguarda soprattutto la leadership del Pd. Se il segretario Zingaretti accettasse di entrare al ... Leggi su tpi (Di domenica 4 ottobre 2020) “Adesso tocca ao al limite a. Non è in discussione Conte, ma servono scelte su Mes, Ilva, Autostrade, Recovery e legge elettorale”. A dirlo è il leader di Italia Viva e ex premier Matteoin un’intervista a Repubblica che potrebbe far entrare ilin una nuova fase. Conte non è in discussione, ma leader Pd devono contare di più Secondo, “Conte non è in discussione. Il tavolo per decidere che fare è un dovere morale verso il Paese. Decidere chi deve fare quelle cose, rafforzando eventualmente la squadra, è conseguenza, non premessa, del tavolo politico. La questione riguarda soprattutto la leadership del Pd. Se il segretarioaccettasse di entrare al ...

