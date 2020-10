Oroscopo di Paolo Fox di oggi | Domenica 4 Ottobre 2020

Leggi su zon

(Di domenica 4 ottobre 2020) L’Fox die quali sono le caratteristiche dei segni zodiacali secondo le previsioni dell’astrologo. Scopriamo il segno con maggior fortuna e gli aspetti legati all’amore, al lavoro e nelle vicissitudini quotidiane di questoAriete Il consiglio per voi è di mettere da parte qualche soldo, perché potreste averne bisogno per risolvere alcune questioni di tipo legale o vertenze aperte. Con Giove dissonante, infatti, è possibile che vi ritroviate a dover parlare con un avvocato o un commercialista. Entro la fine di questopotrete comunque risolvere problemi importanti.La giornata diè tranquilla, anche se ci sono alcune cose che vorreste chiarire in ...