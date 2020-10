Milan, il colpo in difesa può essere Kabak: contatti con lo Schalke, si prova a chiudere (Di domenica 4 ottobre 2020) Il Milan sulle tracce di Ozan Kabak. Cresce la fiducia per il suo arrivo: aumentata l'offerta ai tedeschi Leggi su 90min (Di domenica 4 ottobre 2020) Ilsulle tracce di Ozan. Cresce la fiducia per il suo arrivo: aumentata l'offerta ai tedeschi

nicolacitarella : @grupposuning @juventusfc @VlnN94 Un napoletano tifoso del Napoli, che in realtà è tifoso del Milan e che si firma… - Cucciolina96251 : RT @Luca_Cilli: Bel colpo del Napoli che per rinforzare il centrocampo prendere Bakayoko dal Chelsea. Con Gattuso e grazie a Gattuso nel Mi… - Cucciolina96251 : RT @MilanInter241: #Kabak e #Milan più vicini. Grandi passi in avanti in tarda serata. Rudiger per il momento in standby. Mancano poco più… - jo19N26 : @SimoneMaloni @AndreaPintore5 @kravotz Grande colpo, Kabak davvero forte. Il Milan sta lavorando benissimo sui profili giovani. Tanta roba. - simonlebjames23 : RT @MilanInter241: #Kabak e #Milan più vicini. Grandi passi in avanti in tarda serata. Rudiger per il momento in standby. Mancano poco più… -