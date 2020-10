M5s, l’attacco durissimo di Casaleggio: «Se diventa partito non darò più il mio supporto». La replica: «Atto arbitrario, il blog non è tuo» (Di domenica 4 ottobre 2020) Un partito che non è un partito. Il figlio di uno dei fondatori che gestisce piattaforme e blog ma non partecipa alle decisioni. Una struttura interna in continua evoluzione. E in tutto questo un calo dei consensi sempre più marcato. Era invitabile che prima o dopo qualche ingranaggio del meccanismo che permette di funzionare al Movimento 5 Stelle dovesse saltare. A esporsi per primo è Davide Casaleggio, che sul blog delle Stelle ha annunciato che se la creatura nata da suo padre e da Beppe Grillo dovesse trasformarsi in un partito, toglierà il suo supporto. Un supporto non da poco, visto che Casaleggio è il presidente dell’Associazione Rousseau. «Garantiremo le attività che ... Leggi su open.online (Di domenica 4 ottobre 2020) Unche non è un. Il figlio di uno dei fondatori che gestisce piattaforme ema non partecipa alle decisioni. Una struttura interna in continua evoluzione. E in tutto questo un calo dei consensi sempre più marcato. Era invitabile che prima o dopo qualche ingranaggio del meccanismo che permette di funzionare al Movimento 5 Stelle dovesse saltare. A esporsi per primo è Davide, che suldelle Stelle ha annunciato che se la creatura nata da suo padre e da Beppe Grillo dovesse trasformarsi in un, toglierà il suo. Unnon da poco, visto cheè il presidente dell’Associazione Rousseau. «Garantiremo le attività che ...

