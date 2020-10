Ligue 1 2020/2021: pari tra Rennes e Reims, al Roazhon Park finisce 2-2 (Di domenica 4 ottobre 2020) finisce con un pareggio per 2-2 il match tra Rennes e Reims, valevole per la sesta giornata di Ligue 1 2020/2021. Al Roazhon Park sono gli ospiti a sbloccare il match con Yunis Abdelhamid all’11’. Il pareggio dei padroni di casa arriva al 24′ con Raphina, mentre una decina di minuti dopo ecco il sorpasso del Rennes con Damien Da Silva. Nella ripresa il pareggio Boulaye Dia porta il risultato sul definitivo 2-2. Leggi su sportface (Di domenica 4 ottobre 2020)con un pareggio per 2-2 il match tra, valevole per la sesta giornata di. Alsono gli ospiti a sbloccare il match con Yunis Abdelhamid all’11’. Il pareggio dei padroni di casa arriva al 24′ con Raphina, mentre una decina di minuti dopo ecco il sorpasso delcon Damien Da Silva. Nella ripresa il pareggio Boulaye Dia porta il risultato sul definitivo 2-2.

sportli26181512 : Bordeaux-Digione 3-0: Nel match della sesta giornata della Ligue 1, netto successo del Bordeaux sul Digione. Gara n… - sportface2016 : #Ligue1 2020/2021: il resoconto delle sfide valide per la sesta giornata, #Lille capolista - paoloangeloRF : Dalla Francia: il futuro di Kean è in Ligue 1 - zazoomblog : Ligue 1 il Nizza di Vieira supera il Nantes. Vittoria anche per il Lens - #Ligue #Nizza #Vieira #supera #Nantes. - sportli26181512 : #Ligue1, il Nizza di Vieira supera il Nantes. Vittoria anche per il Lens: L'ex squadra di Balotelli vince 2-1 grazi… -

Ultime Notizie dalla rete : Ligue 2020 Montpellier - Nîmes, 0-1, Ligue 1 2020 giornata 6 La Repubblica Calciomercato Juventus, nuovo addio | Chiusura vicina con il Lione!

Dopo Daniele Rugani, la Juventus si appresta a far partire un nuovo giocatore in direzione Ligue 1: accordo in chiusura con l'Olympique Lione ...

Bordeaux-Digione 3-0

Nel match della sesta giornata della Ligue 1, netto successo del Bordeaux sul Digione. Gara nella quale il risultato spega bene l'andamento unilaterale della partita: 3-0 per il Bordeaux che ha ottenu ...

Dopo Daniele Rugani, la Juventus si appresta a far partire un nuovo giocatore in direzione Ligue 1: accordo in chiusura con l'Olympique Lione ...Nel match della sesta giornata della Ligue 1, netto successo del Bordeaux sul Digione. Gara nella quale il risultato spega bene l'andamento unilaterale della partita: 3-0 per il Bordeaux che ha ottenu ...