“La nostra mafia non ha più quella sensibilità”: la gaffe all’evento pro Salvini (Di domenica 4 ottobre 2020) Angela Maraventano, ex parlamentare leghista di Lampedusa, ha fatto una grossa gaffe sulla mafia durante l’evento Noi con Salvini. L’ex senatrice leghista Angela Maraventano ha fatto alcune affermazioni davvero pesanti… Questo articolo “La nostra mafia non ha più quella sensibilità”: la gaffe all’evento pro Salvini è stato pubblicato per la prima volta da Federico Pontillo su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di domenica 4 ottobre 2020) Angela Maraventano, ex parlamentare leghista di Lampedusa, ha fatto una grossasulladurante l’evento Noi con. L’ex senatrice leghista Angela Maraventano ha fatto alcune affermazioni davvero pesanti… Questo articolo “Lanon ha piùsensibilità”: laall’evento proè stato pubblicato per la prima volta da Federico Pontillo su BlogLive.it.

LegaSalvini : ++ Twittiamo tutti: #iostoconSalvini per esprimere la nostra gioiosa solidarietà al Capitano, ringraziandolo per qu… - juventusfc : La nostra @ChampionsLeague inizia il 20 ottobre! ???????????????????????? #JuveUCL - Pontifex_it : La sfida urgente di proteggere la nostra casa comune comprende la preoccupazione di unire tutta la famiglia umana n… - 1969_rob : RT @La_manina__: +++QUIZZONE+++ La nostra mafia ormai non ha più quella sensibilità e quel coraggio che aveva prima. Dove sono? Chi l'ha… - Maramary68 : RT @SimiWonderland: Santuario di Nostra Signora di Montallegro, Rapallo (GE) Situato a 612 metri s.l.m, si affaccia sul Golfo del Tigullio… -

Ultime Notizie dalla rete : “La nostra "Learn Italy Usa" incorona il performance coach Dario Silvestri: Premiazione alla Camera dei Deputati Fortune Italia