Inter, questo pomeriggio contro la Lazio debutta la terza maglia (Di domenica 4 ottobre 2020) contro la Lazio l’Inter vestirà per la prima volta in stagione la nuova terza maglia. Una divisa che evoca dolci ricordi. L’Inter ha confermato che questo pomeriggio all’Olimpico contro la Lazio debutterà la terza maglia. Gli uomini di Antonio Conte per la prima volta in stagione indosseranno la maglia a bande orizzontali nere e grigie con colletto azzurro. Si tratta della maglia che celebra la divisa utilizzata dall’Inter nella stagione 1997/98, annata chiusa con la vittoria in finale di Coppa Uefa proprio contro la Lazio. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di domenica 4 ottobre 2020)lal’vestirà per la prima volta in stagione la nuova. Una divisa che evoca dolci ricordi. L’ha confermato cheall’Olimpicoladebutterà la. Gli uomini di Antonio Conte per la prima volta in stagione indosseranno laa bande orizzontali nere e grigie con colletto azzurro. Si tratta dellache celebra la divisa utilizzata dall’nella stagione 1997/98, annata chiusa con la vittoria in finale di Coppa Uefa propriola. Leggi su Calcionews24.com

Inter : ?? | BUONANOTTE #InterFans, il nostro cammino è appena cominciato: godiamoci questo primo (incredibile) successo st… - Inter : ?? | SOSTITUZIONE 78' - Quinto e ultimo cambio: #Sanchez prende il posto di #Perisic per questo finale di partita!… - inter_versilia : questo paese fa schifo - giomascolo81 : @CalamaiLuca Lo potete spiegare questo atteggiamento? Cosa deve fpensare un tifoso della Fiorentina? Perché non è u… - EmanueleFire : @WSMN00 @Inter Non l'ha rinviata il Napoli, ma l' ASL che ha impedito di viaggiare (anche se c'è ancora confusione… -