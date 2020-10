Giornalista russa si dà fuoco: “Date la colpa allo Stato” (Di domenica 4 ottobre 2020) Irina Slavina, Giornalista che dirige la testata Koza.Press, è morta dopo essersi data alle fiamme. Nel suo ultimo messaggio su Facebook ha dato la colpa a Vladimir Putin. Si indaga sul suo gesto. Un autentico suicidio che trova al suo interno motivazioni di carattere politico. È quello che ha messo in atto Irina Slavina, Giornalista … L'articolo Giornalista russa si dà fuoco: “Date la colpa allo Stato” proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di domenica 4 ottobre 2020) Irina Slavina,che dirige la testata Koza.Press, è morta dopo essersi data alle fiamme. Nel suo ultimo messaggio su Facebook ha dato laa Vladimir Putin. Si indaga sul suo gesto. Un autentico suicidio che trova al suo interno motivazioni di carattere politico. È quello che ha messo in atto Irina Slavina,… L'articolosi dà: “Date laStato” proviene da www.meteoweek.com.

fanpage : Russia, giornalista si dà fuoco per protesta: “Mia morte è responsabilità della Federazione russa” - comradechari : fuck la tragedia della giornalista russa mi spezza il cuore e mi fa incazzare tantissimo - puresoulfree : “Per non morire, si deve cessare di vivere, in fondo è Logico.' d Karine Bechet-Golovko, giornalista e intellettuale franco-russa. - ColucciLc : RT @fanpage: Russia, giornalista si dà fuoco per protesta: “Mia morte è responsabilità della Federazione russa” - sabsacc : In memoria di #IrinaSlavina , giornalista russa: si è data fuoco davanti al ministero dell’interno dopo la perquisi… -