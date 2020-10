Fa shopping con la carta dell'x e svuota il conto "per vendicarsi": denunciata 36enne (Di domenica 4 ottobre 2020) Ha provato a pagare l’assicurazione dell’auto, ma la transizione è stata rifiutata. Quando l’uomo, un quarantacinquenne di San Germano, si è recato in banca per capire quale fosse il problema, ha avuto un’amara sorpresa: il suo conto risultava completamente vuoto. Sono stati i carabinieri a svelare la dinamica dei fatti: la carta era stata utilizzata dall’ex compagna dell’uomo, una donna di 36 anni, che se ne era servita per fare acquisti online, dopo la rottura.Si legge sulla Stampa:All’insaputa di quello che era stato il suo partner, infatti, la donna si era data alla pazza gioia con lo shopping. Aveva continuato a utilizzare un sito e-commerce per fare acquisti: in poco tempo si era comprata un telefono cellulare, ma non aveva nemmeno ... Leggi su huffingtonpost (Di domenica 4 ottobre 2020) Ha provato a pagare l’assicurazione’auto, ma la transizione è stata rifiutata. Quando l’uomo, un quarantacinquenne di San Germano, si è recato in banca per capire quale fosse il problema, ha avuto un’amara sorpresa: il suorisultava completamente vuoto. Sono stati i carabinieri a svelare la dinamica dei fatti: laera stata utilizzata dall’ex compagna’uomo, una donna di 36 anni, che se ne era servita per fare acquisti online, dopo la rottura.Si legge sulla Stampa:All’insaputa di quello che era stato il suo partner, infatti, la donna si era data alla pazza gioia con lo. Aveva continuato a utilizzare un sito e-commerce per fare acquisti: in poco tempo si era comprata un telefono cellulare, ma non aveva nemmeno ...

racheart86 : Oggi ho risistemato il ripostiglio con tutte le mie scarpe : in sette anni ho comprato cose che mi sarò messa al ma… - OhWhatFun__ : RT @HuffPostItalia: Fa shopping con la carta dell'x e svuota il conto 'per vendicarsi': denunciata 36enne - jommas82 : RT @HuffPostItalia: Fa shopping con la carta dell'x e svuota il conto 'per vendicarsi': denunciata 36enne - CianPdc : @HuffPostItalia Fare shopping con la carta dell'x è un'incognita. - LeoWolf1992 : RT @HuffPostItalia: Fa shopping con la carta dell'x e svuota il conto 'per vendicarsi': denunciata 36enne -

Ultime Notizie dalla rete : shopping con Per vendicarsi dell’ex compagno fa shopping e svuota il conto: denunciata una donna di 36 anni La Stampa Come le donne si conquistarono una fetta di tempo libero

Il tempo libero come lo conosciamo oggi non è sempre stato un fatto scontato. Soprattutto, non per le donne fino alla prima metà del XX secolo.

I migliori articoli di oggi

Non chiamatele semplicemente calze, perché questi collant sono molto di più. Un vero e proprio skinwear di lusso, come ama definirlo Silvia Azzali, Chief Commercial Officer di Wolford. Del resto è pro ...

Il tempo libero come lo conosciamo oggi non è sempre stato un fatto scontato. Soprattutto, non per le donne fino alla prima metà del XX secolo.Non chiamatele semplicemente calze, perché questi collant sono molto di più. Un vero e proprio skinwear di lusso, come ama definirlo Silvia Azzali, Chief Commercial Officer di Wolford. Del resto è pro ...