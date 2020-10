Conte ad Assisi per celebrazioni San Francesco (Di domenica 4 ottobre 2020) Assisi, PERUGIA,, 04 OTT - Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte è ad Assisi per partecipare alle celebrazioni per san Francesco. Con lui, il ministro degli Esteri Luigi Di Maio. Il premier è ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di domenica 4 ottobre 2020), PERUGIA,, 04 OTT - Il presidente del Consiglio Giuseppeè adper partecipare alleper san. Con lui, il ministro degli Esteri Luigi Di Maio. Il premier è ...

TgLa7 : Conte ad Assisi per celebrazioni San Francesco. Con lui il ministro degli Esteri Luigi Di Maio - NewsMondo1 : Il premier Conte ad Assisi per le celebrazioni di San Francesco - quasiamelia : Non Conte e il Papa ad Assisi lo stesso giorno in cui ci vado io - PerugiaToday : San Francesco, al via le celebrazioni ad Assisi. Gambetti: 'Vogliamo una società fraterna. La cura dell'altro abbia… - positanonews : San Francesco: Conte, Di Maio e Bonetti ad Assisi in occasione della festa del patrono d’Italia tra le #news… -