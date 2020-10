Charlie Carver, un collega gay l’ha schiaffeggiato: “Mi disse di fingermi etero” (Di domenica 4 ottobre 2020) Charlie Carver è uno dei protagonisti del nuovo delizioso film Netflix “The Boys in the Band” e per l’occasione ha rilasciato un’intervista a Variety nella quale ha raccontato un brutto episodio che gli è capitato anni fa. Alla festa degli Emmy Awards del 2015 un uomo gay con il quale l’attore aveva appena lavorato l’ha rimproverato dicendogli che durante l’evento stava mostrando troppo la sua omosessualità e che era eccessivamente effeminato. “Mi è stato detto che dovevo ‘tenere la cosa sotto controllo’ con le persone del settore. Che ero troppo femminile nei modi”. Pochi minuti dopo Charlie Carver ha chiesto spiegazioni all’uomo e questo per tutta risposta ha schiaffeggiato l’attore di Teen ... Leggi su biccy (Di domenica 4 ottobre 2020)è uno dei protagonisti del nuovo delizioso film Netflix “The Boys in the Band” e per l’occasione ha rilasciato un’intervista a Variety nella quale ha raccontato un brutto episodio che gli è capitato anni fa. Alla festa degli Emmy Awards del 2015 un uomo gay con il quale l’attore aveva appena lavorato l’ha rimproverato dicendogli che durante l’evento stava mostrando troppo la sua omosessualità e che era eccessivamente effeminato. “Mi è stato detto che dovevo ‘tenere la cosa sotto controllo’ con le persone del settore. Che ero troppo femminile nei modi”. Pochi minuti dopoha chiesto spiegazioni all’uomo e questo per tutta risposta hal’attore di Teen ...

