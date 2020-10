Bucce di patate, 5 buoni motivi per cui non dovresti mai buttarle (Di domenica 4 ottobre 2020) Scopri 5 modi intelligenti, utili e estrosi per dare una nuova vita alle Bucce di patate: non avrete certo pensato di gettarle via? Quelli che spesso giudichiamo come scarti alimentari degni solo della pattumiera possono rivelarsi in realtà straordinarie risorse, preziosi aiuti per la nostra bellezza e quella della nostra casa. Abbiamo già visto come … L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di domenica 4 ottobre 2020) Scopri 5 modi intelligenti, utili e estrosi per dare una nuova vita alledi: non avrete certo pensato di gettarle via? Quelli che spesso giudichiamo come scarti alimentari degni solo della pattumiera possono rivelarsi in realtà straordinarie risorse, preziosi aiuti per la nostra bellezza e quella della nostra casa. Abbiamo già visto come … L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

Ultime Notizie dalla rete : Bucce patate Bucce di patate, 5 buoni motivi per cui non dovresti mai buttarle CheDonna.it Nuovi bio-fungicidi dagli scarti di patate e rucola, arriva Susincer

Il progetto Susincer utilizzerà bucce di patate e scarti di rucola per produrre fitosanitari "bio" in difesa delle colture del mais e del frumento.

Crea, da scarti di patata e rucola per combattere malattie dei cereali

Utilizzare le risorse agroindustriali in modo efficiente per valorizzare gli scarti ed evitare gli sprechi, realizzando sottoprodotti ad alto valore aggiunto che coniughino sostenibilità ambientale ed ...

Il progetto Susincer utilizzerà bucce di patate e scarti di rucola per produrre fitosanitari "bio" in difesa delle colture del mais e del frumento. Utilizzare le risorse agroindustriali in modo efficiente per valorizzare gli scarti ed evitare gli sprechi, realizzando sottoprodotti ad alto valore aggiunto che coniughino sostenibilità ambientale ed economica.