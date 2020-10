Ballottaggio ad Arezzo | alle 12 affluenza del 12 | 75% | poco sotto il primo turno

(Di domenica 4 ottobre 2020) E' stata del 12,75% l'registrata12 nelper eleggere il sindaco di. Alla percentuale di votanti alera stata del 14,57%. In pratica hanno ...

MamolkcsMamol : RT @agambella: In corso voto di ballottaggio delle amministrative. Si vota nei capoluoghi: Andria, Aosta, Arezzo, Bolzano, Chieti, Crotone,… - agambella : In corso voto di ballottaggio delle amministrative. Si vota nei capoluoghi: Andria, Aosta, Arezzo, Bolzano, Chieti,… - TgrRai : RT @TgrRaiToscana: #Ballottaggi #Arezzo e #Cascina tornano alle urne. Si vota fino alle 23 e domani dalle 7 alle 15 @TgrRai - Zepp87 : Oggi e domani 5 ottobre, ad Arezzo vai a votare e scegli il candidato del cdx Alessandro Ghinelli. #ballottaggio… - cjmimun : Urne aperte da stamani nei 67 Comuni con piu' di 15 mila abitanti che sono chiamati al ballottaggio. Sono nove: Mat… -

Ultime Notizie dalla rete : Ballottaggio Arezzo

Sky Tg24

Tra i comuni in cui si vota, 7 sono capoluoghi di provincia – Matera, Arezzo, Reggio Calabria, Bolzano, Lecco, Crotone, Chieti – e uno è un capoluogo di regione, Aosta, dove il ballottaggio sarà tra ...Seggi aperti dalle 7 di domenica per i ballottaggi nei 67 comuni con più di 15 mila abitanti dove non è stato eletto il sindaco al primo turno ...