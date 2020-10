Atalanta-Cagliari 5-2, Di Francesco: “Positiva la reazione della squadra” (Di domenica 4 ottobre 2020) “Tornando negli spogliatoi sul 4-1 alla fine del primo tempo è difficile trovare le motivazioni, invece la squadra ha reagito bene, ha segnato e creato opportunità. È tornata con la voglia di non disunirsi e questo è un aspetto positivo“. Lo ha detto l’allenatore del Cagliari, Eusebio Di Francesco, dopo la sconfitta in trasferta contro l’Atalanta per 5-2. “Anche i primi 30 minuti sono stati positivi, la squadra mi è piaciuta perché abbiamo cercato di pressar forte e di togliere le fonti di gioco all’Atalanta – ha aggiunto il tecnico dei sardi ai microfoni di Dazn -. Dovevamo essere più qualitativi perché poi è venuta fuori la forza di questa squadra che non ti perdona ed è venuta fuori anche la loro maggiore ... Leggi su sportface (Di domenica 4 ottobre 2020) “Tornando negli spogliatoi sul 4-1 alla fine del primo tempo è difficile trovare le motivazioni, invece la squadra ha reagito bene, ha segnato e creato opportunità. È tornata con la voglia di non disunirsi e questo è un aspetto positivo“. Lo ha detto l’allenatore del, Eusebio Di, dopo la sconfitta in trasferta contro l’per 5-2. “Anche i primi 30 minuti sono stati positivi, la squadra mi è piaciuta perché abbiamo cercato di pressar forte e di togliere le fonti di gioco all’– ha aggiunto il tecnico dei sardi ai microfoni di Dazn -. Dovevamo essere più qualitativi perché poi è venuta fuori la forza di questa squadra che non ti perdona ed è venuta fuori anche la loro maggiore ...

