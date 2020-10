Alessandro Gassmann: chi è, anni, carriera, vita privata, moglie, figlio, ‘Io ti cercherò’ (Di domenica 4 ottobre 2020) Torna il consueto appuntamento del weekend targato Rai con il salotto tra i più amati degli italiani, quello condotto nel primo pomeriggio di domenica da Mara Venier. Anche oggi la puntata si preannuncia ricca di ospiti. In studio l’attore Alessandro Gassmann, che presenterà la fiction di Rai 1 ‘Io ti cercherò’ in onda da domani, lunedì 5 ottobre, in prima serata. Gassmann si racconterà anche in un’ampia ed emozionante intervista. Alessandro Gassmann: chi è, anni, carriera Alessandro Gassmann è nato a Roma il 24 febbraio del 1965, figlio degli attori Vittorio Gassmann e Juliette Mayniel. ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 4 ottobre 2020) Torna il consueto appuntamento del weekend targato Rai con il salotto tra i più amati degli italiani, quello condotto nel primo pomeriggio di domenica da Mara Venier. Anche oggi la puntata si preannuncia ricca di ospiti. In studio l’attore, che presenterà la fiction di Rai 1 ‘Io ti cercherò’ in onda da domani, lunedì 5 ottobre, in prima serata.si racconterà anche in un’ampia ed emozionante intervista.: chi è,è nato a Roma il 24 febbraio del 1965,degli attori Vittorioe Juliette Mayniel. ...

