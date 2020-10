4 ottobre | in Fvg 869 positivi +21 | 50 nuovi contagi e zero decessi

(Di domenica 4 ottobre 2020) Le persone attualmente positive al Coronavirus in Friuli Venezia Giulia sono 869. Cinque pazienti sono in cura in terapia intensiva, mentre 18 sono ricoverati in altri reparti. Nessun nuovo decesso è stato registrato (353). Lo ha comunicato il vicegovernatore con delega alla Salute, Riccardo Riccardi. Oggi sono stati rilevati 50; quindi, analizzando i dati complessivi dall’inizio dell’epidemia, le persone risultate positive al virus sono 4890: 1650 a Trieste, 1639 a Udine, 1093 a Pordenone e 488 a Gorizia, alle quali si aggiungono 20 persone da fuori regione. I totalmente guariti ammontano a 3668, i clinicamente guariti sono 18 e le persone in isolamento 828. I deceduti sono 198 a Trieste, 77 a Udine, 70 a Pordenone e 8 a Gorizia.

Le persone attualmente positive al Coronavirus in Friuli Venezia Giulia sono 869. Cinque pazienti sono in cura in terapia intensiva, mentre 18 sono ricoverati in altri reparti. Nessun nuovo decesso è ...