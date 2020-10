Roland Garros – Djokovic eguaglia Federer: “Sono felicissimo e orgoglioso” (Di sabato 3 ottobre 2020) Al Roland Garros Nole Djokovic eguaglia Federer a 70 vittorie. Il serbo ha espresso tutta la sua gioia dopo aver ottenuto la sua settantesima vittoria al Roland Garros. Djokovic eguaglia Federer: era il timore di Rafa Nadal Lo avevamo annunciato in un articolo precedente. Rafa Nadal il più accreditato a prendere Roger era preoccupato: “non dimentichiamo Novak Djokovic“. E il serbo non si è fatto attendere. Novak Djokovic ha battuto Ricardas Berankis in poco più di ottanta minuti al secondo turno dell’Open di Francia ed ha ottenuto la sua settantesima vittoria sulla terra parigina, proprio come un certo Roger ... Leggi su sport.periodicodaily (Di sabato 3 ottobre 2020) AlNolea 70 vittorie. Il serbo ha espresso tutta la sua gioia dopo aver ottenuto la sua settantesima vittoria al: era il timore di Rafa Nadal Lo avevamo annunciato in un articolo precedente. Rafa Nadal il più accreditato a prendere Roger era preoccupato: “non dimentichiamo Novak“. E il serbo non si è fatto attendere. Novakha battuto Ricardas Berankis in poco più di ottanta minuti al secondo turno dell’Open di Francia ed ha ottenuto la sua settantesima vittoria sulla terra parigina, proprio come un certo Roger ...

