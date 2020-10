Ora è anche ufficiale: Situm è della Reggina (Di sabato 3 ottobre 2020) «Il presidente Luca Gallo e la Reggina comunicano di aver acquisito le prestazioni sportive del calciatore Mario Situm. Il centrocampista si trasferisce in riva allo Stretto siglando un contratto sino al 30 giugno 2023». Così il club amaranto annuncia un’operazione da noi anticipata nei giorni scorsi. «La Reggina – si legge ancora – informa che avendo ricevuto nella tarda serata di ieri il transfert dalla federazione, il neo calciatore amaranto è stato convocato per la gara con il Pescara. Situm indosserà la maglia n. 92». L'articolo Ora è anche ufficiale: Situm è della Reggina proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di sabato 3 ottobre 2020) «Il presidente Luca Gallo e lacomunicano di aver acquisito le prestazioni sportive del calciatore Mario. Il centrocampista si trasferisce in riva allo Stretto siglando un contratto sino al 30 giugno 2023». Così il club amaranto annuncia un’operazione da noi anticipata nei giorni scorsi. «La– si legge ancora – informa che avendo ricevuto nella tarda serata di ieri il transfert dalla federazione, il neo calciatore amaranto è stato convocato per la gara con il Pescara.indosserà la maglia n. 92». L'articolo Ora èproviene da Alfredo Pedullà.

Miralem_Pjanic : Sarà una bella emozione tornare a Torino. Anche perché ho sempre amato con tutto il cuore vincere allo Juventus Sta… - zaiapresidente : Ora Matteo Salvini è in Tribunale a Catania per aver difeso i confini, fai anche tu tweet con #iostoconSalvini, fac… - LegaSalvini : ++ VERGOGNOSO FIANO IN DIRETTA TV! ORA IL PD PRETENDE DI CONTROLLARE ANCHE QUELLO CHE DICONO I GIORNALISTI SU SALVI… - Queenelisabe : forza Matteo.. non vedo l'ora che vai in carcere a testa bassa con i tuoi cagnolini che dicono 'processate anche m… - xfleursdumaI : Penso che stia realmente con la fidanzata ora ma che ai tempi dell’Ares sia stato anche con uomini —> da qui ciò ch… -

Ultime Notizie dalla rete : Ora anche Ora anche Erdogan rivendica Gerusalemme! Invece bisogna applicare lo status internazionale deciso dall'Onu (di Agostino Spataro) Farodiroma Antipasto olandese

Le prime gare internazionali sul nuovo Zandvoort hanno fornito alcune indicazioni sull'efficacia delle modifiche apportate al circuito ...

METEO – MALTEMPO in PIEMONTE con piogge torrenziali a Vercelli, ponti crollati e dispersi; il video delle inondazioni

Intensa ondata di maltempo sull’Italia, fiumi in piena ed inondazioni. A partire dall’Equinozio d’autunno, la stagione delle grandi piogge ha assunto una piega decisamente p ...

Le prime gare internazionali sul nuovo Zandvoort hanno fornito alcune indicazioni sull'efficacia delle modifiche apportate al circuito ...Intensa ondata di maltempo sull’Italia, fiumi in piena ed inondazioni. A partire dall’Equinozio d’autunno, la stagione delle grandi piogge ha assunto una piega decisamente p ...