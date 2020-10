Ninetto Davoli: Ballando 3 ottobre 2020 (video e gallery) (Di sabato 3 ottobre 2020) La terza puntata di Ballando con le Stelle 2020 di stasera, 3 ottobre, in onda su Rai1, ha mostrato la coppia formata dallo storico attore Ninetto Davoli e dalla bravissima ballerina Ornella Boccafoschi. La coppia ha ballato un Tango sulle note del brano Adesso Tu di Eros Ramazzotti. Ninetto Davoli: i voti a Ballando La coppia è stata giudicata dalla giuria – separata dal plexiglas – formata dalla ballerina e coreografa Carolyn Smith, dal conduttore televisivo Fabio Canino, dai giornalisti Ivan Zazzaroni e Selvaggia Lucarelli e dallo stilista Guillermo Mariotto. Nonostante Davoli abbia ballato molto bene e la giuria non avesse critiche particolari da muovere, l’attore ha deciso di esternare il suo ... Leggi su ascoltitv (Di sabato 3 ottobre 2020) La terza puntata dicon le Stelledi stasera, 3, in onda su Rai1, ha mostrato la coppia formata dallo storico attoree dalla bravissima ballerina Ornella Boccafoschi. La coppia ha ballato un Tango sulle note del brano Adesso Tu di Eros Ramazzotti.: i voti aLa coppia è stata giudicata dalla giuria – separata dal plexiglas – formata dalla ballerina e coreografa Carolyn Smith, dal conduttore televisivo Fabio Canino, dai giornalisti Ivan Zazzaroni e Selvaggia Lucarelli e dallo stilista Guillermo Mariotto. Nonostanteabbia ballato molto bene e la giuria non avesse critiche particolari da muovere, l’attore ha deciso di esternare il suo ...

Ritastoessel : Stasera Ninetto Davoli mi è piaciuto. Non ho capito i 4 e i 5 sinceramente. Ha cambiato anche atteggiamento. Abbiam… - FabioLeone_ : Ma solo a me Ninetto Davoli sembra Roger Waters? #NinettoDavoli #BallandoConLeStelle - Giangiology : Scusa @FanelliEmanuela Ninetto Davoli ha detto a BallandoConLeStelle che da piccolo con il fratello nella borgata r… - franciscachicca : #BallandoConLeStelle A questa ballerina, Ornella Boccafoschi, ogni anno toccano i casi umani. Quest'anno Ninetto Davoli - elisdono : #BallandoConLeStelle hanno trovato il modo per far tacere Ninetto Davoli: sfiancarlo -

