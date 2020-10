Milan, Diogo Dalot è atterrato a Linate: ora le visite mediche – VIDEO (Di sabato 3 ottobre 2020) Il Milan accoglie il suo nuovo acquisto, Diogo Dalot, che arriva in prestito secco dal Manchester United. Diego Dalot è appena atterrato all’aeroporto di Linate ed è pronto a diventare un nuovo giocatore del Milan. Il giocatore ora si sottoporrà al tampone e poi sosterrà la prima parte delle visite mediche. La firma sul contratto è prevista nella giornata di domani. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di sabato 3 ottobre 2020) Ilaccoglie il suo nuovo acquisto,, che arriva in prestito secco dal Manchester United. Diegoè appenaall’aeroporto died è pronto a diventare un nuovo giocatore del. Il giocatore ora si sottoporrà al tampone e poi sosterrà la prima parte delle. La firma sul contratto è prevista nella giornata di domani. Leggi su Calcionews24.com

AntoVitiello : Diogo #Dalot arriva nel pomeriggio a Milano e dopo il tampone inizierà una parte di visite mediche già in serata.… - DiMarzio : #Milan, è fatta per Diogo Dalot: domani arriva in Italia - AntoVitiello : La trattativa per Diogo #Dalot tra #Milan e #ManchesterUnited è proseguita in serata, si cerca l'intesa sul prestit… - JonasThiman : RT @luca_leoni1: Diogo #Dalot è appena atterrato all'aeroporto di Linate Prime. Ora tampone, visite mediche e domani mattina la firma sul c… - o_anjo14 : RT @luca_leoni1: Diogo #Dalot è appena atterrato all'aeroporto di Linate Prime. Ora tampone, visite mediche e domani mattina la firma sul c… -

Ultime Notizie dalla rete : Milan Diogo Calciomercato Milan, Diogo Dalot oggi a Milano: visite e firma. Affondo per Kabak Sport Fanpage Milan, Diogo Dalot è atterrato a Linate: ora le visite mediche – VIDEO

Il Milan accoglie il suo nuovo acquisto, Diogo Dalot, che arriva in prestito secco dal Manchester United. Diego Dalot è appena atterrato all’aeroporto di Linate ed è pronto a diventare un nuovo ...

Calciomercato Milan – Dalot è atterrato a Linate

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN - Diogo Dalot, terzino destro portoghese, è appena atterrato a Linate proveniente da Manchester ...

Il Milan accoglie il suo nuovo acquisto, Diogo Dalot, che arriva in prestito secco dal Manchester United. Diego Dalot è appena atterrato all’aeroporto di Linate ed è pronto a diventare un nuovo ...ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN - Diogo Dalot, terzino destro portoghese, è appena atterrato a Linate proveniente da Manchester ...