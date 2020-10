Maltempo Piemonte: più di 18mila utenze senza energia, Val d’Ossola spaccata in due (Di sabato 3 ottobre 2020) La forte ondata di Maltempo che ha interessato il Nord-Ovest, provocando l’esondazione di corsi d’acqua e smottamenti, ha causato danni alle linee elettriche, sia aeree che interrate, e l’allagamento di cabine di distribuzione di energia. E-Distribuzione, alle 17, ha fatto sapere che i clienti senza energia nel Vco erano 4.900; 6.500 in provincia di Cuneo; 4.200 in provincia di Vercelli; 3100 in provincia di Biella. Entro la tarda serata si prevede la normalizzazione del servizio. E-Distribuzione ha messo in campo una task force costituita da circa 200 persone, tra tecnici e operativi, e da circa 100 mezzi speciali, gia’ al lavoro dalla scorsa notte. Situazione viaria ancora molto difficile in Val d’Ossola che e’ letteralmente spaccata in due. Le strade statali ... Leggi su meteoweb.eu (Di sabato 3 ottobre 2020) La forte ondata diche ha interessato il Nord-Ovest, provocando l’esondazione di corsi d’acqua e smottamenti, ha causato danni alle linee elettriche, sia aeree che interrate, e l’allagamento di cabine di distribuzione di. E-Distribuzione, alle 17, ha fatto sapere che i clientinel Vco erano 4.900; 6.500 in provincia di Cuneo; 4.200 in provincia di Vercelli; 3100 in provincia di Biella. Entro la tarda serata si prevede la normalizzazione del servizio. E-Distribuzione ha messo in campo una task force costituita da circa 200 persone, tra tecnici e operativi, e da circa 100 mezzi speciali, gia’ al lavoro dalla scorsa notte. Situazione viaria ancora molto difficile in Val d’Ossola che e’ letteralmentein due. Le strade statali ...

