Maltempo, nord-ovest in ginocchio: crolla un ponte, 16 dispersi e almeno 2 morti (Di sabato 3 ottobre 2020) La terribile ondata di Maltempo che stanotte ha travolto il nord-ovest del Paese è passata e l'allerta è terminata, ma dietro di sé ha lasciato danni enormi. Non solo a ponti, strade e auto che sono ... Leggi su globalist (Di sabato 3 ottobre 2020) La terribile ondata diche stanotte ha travolto ildel Paese è passata e l'allerta è terminata, ma dietro di sé ha lasciato danni enormi. Non solo a ponti, strade e auto che sono ...

GiuseppeConteIT : Rivolgo un commosso pensiero a Rinaldo Challancin, il vigile del fuoco volontario che ha perso la vita in Valle D’A… - SkyTG24 : È allarme per #maltempo al Nord Italia. La Protezione civile ha diramato l’allerta rossa per Liguria, Lombardia e V… - Agenzia_Ansa : Acqua alta a #Venezia. domani sarà attivato il #Mose per la prima volta. Dall'alluvione del '66, 54 anni fa, nessun… - sy_healthy : RT @Agenzia_Ansa: #Maltempo Il Nord Ovest è in ginocchio. Due le vittime e 16 i dispersi LE FOTO #ANSA - rosaroccaforte : RT @matteosalvinimi: Immagini impressionanti e drammatiche. Alluvioni e frane per il maltempo, con morti e dispersi: gravissimi danni nel N… -