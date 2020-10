L’Eredità non va in onda oggi: perché e quando tornerà in Tv Flavio Insinna (Di sabato 3 ottobre 2020) L’Eredità oggi, 3 ottobre 2020, non è andato in onda. Cosa è successo? In realtà, si tratta solo di un disguido di programmazione. Infatti, oggi si celebra il 700esimo anniversario dalla morte di Dante Alighieri. Per questo motivo, la Rai ha voluto dedicare un pomeriggio speciale, a partire dalle ore 18.45. Così, l’evento musicale dedicato al Sommo Poeta ha tolto spazio a Flavio Insinna, ma solo per un giorno. Infatti, L’Eredità tornerà in onda già lunedì. Quindi, non c’è alcun problema tra la Rai e Insinna, anzi. L’obiettivo era nobile. Infatti, oggi il concerto in onore di Dante si è tenuto alla presenza del Presidente della Repubblica ... Leggi su nonsolo.tv (Di sabato 3 ottobre 2020) L’Eredità, 3 ottobre 2020, non è andato in. Cosa è successo? In realtà, si tratta solo di un disguido di programmazione. Infatti,si celebra il 700esimo anniversario dalla morte di Dante Alighieri. Per questo motivo, la Rai ha voluto dedicare un pomeriggio speciale, a partire dalle ore 18.45. Così, l’evento musicale dedicato al Sommo Poeta ha tolto spazio a, ma solo per un giorno. Infatti, L’Eredità tornerà ingià lunedì. Quindi, non c’è alcun problema tra la Rai e, anzi. L’obiettivo era nobile. Infatti,il concerto in onore di Dante si è tenuto alla presenza del Presidente della Repubblica ...

