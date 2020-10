La regione Campania ferma il calcio: la partita Juve-Napoli non si gioca (Di sabato 3 ottobre 2020) Stavolta ha vinto il buonsenso, scegliendo di non giocare. L’Asl di Napoli ha fermato la squadra azzurra che ieri sera sarebbe dovuta partire per Torino per la partita di questa sera contro la Juventus. Non si gioca, e la squadra rimarrà anche in isolamento fiduciario per 15 giorni: troppo pericolosa la situazione con due positivi tra gli atleti (prima Zielinski, poi Elmas) e un collaboratore della squadra partenopea, riscontrati nei tamponi settimanali. Dunque, è stato decisivo l’intervento della regione Campania … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di sabato 3 ottobre 2020) Stavolta ha vinto il buonsenso, scegliendo di nonre. L’Asl dihato la squadra azzurra che ieri sera sarebbe dovuta partire per Torino per ladi questa sera contro lantus. Non si, e la squadra rimarrà anche in isolamento fiduciario per 15 giorni: troppo pericolosa la situazione con due positivi tra gli atleti (prima Zielinski, poi Elmas) e un collaboratore della squadra partenopea, riscontrati nei tamponi settimanali. Dunque, è stato decisivo l’intervento della… Continua L'articolo proviene da il manifesto.

realvarriale : La decisione della Regione Campania di non far partire @sscnapoli è stata una scelta difficile ma comprensibile. Tr… - VincenzoDeLuca : ??#COVID19, PRIME MISURE DRASTICHE ?SI BLOCCA LA MOVIDA ? Consulta la news e l’ordinanza n. 75 con i relativi alleg… - VincenzoDeLuca : ??#COVID19, RICHIESTA AL GOVERNO: SUBITO UN PIANO STRAORDINARIO PER IL RISPETTO DELLE ORDINANZE Qui la #news sulle… - WarmenBent : RT @jacopo_iacoboni: Ecco la nota della Asl Regione Campania Napoli 1: i “contatti stretti” di Zielinski “dovranno osservare e rispettare”… - moggi0almutairi : RT @juventusfans: #SkySport: Se si giocava a #Napoli, la partita si sarebbe giocata regolarmente. Tecnicamente la Regione Campania ha vieta… -