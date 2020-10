Juventus, il colpo last minute di mercato è in attacco (Di sabato 3 ottobre 2020) Moise Kean continua ad aspettare la Juventus. Sembra essere lui il prossimo obiettivo dei bianconeri per completare il mercato invernale e la rosa a disposizione di Andrea Pirlo. Nonostante si continua a parlare di Federico Chiesa della Fiorentina, Paratici e la dirigenza avrebbero deciso di chiudere riportando a Torino l'attaccante.Kean: il cavallo di ritorno che piace alla Juventuscaption id="attachment 803522" align="alignnone" width="404" Kean (getty images)/captionCome si legge sulle pagine di Tuttosport i contatti tra Kean e i campioni d’Italia vanno avanti ormai da diversi mesi. L'agente del centravanti, ora all'Everton, Mino Raiola ha mediato tra i due club per cercare di esaudire il desiderio del suo assistito: tornare a Torino da protagonista.Kean spinge per vestire ancora la divisa bianconera ma l'Everton non vorrebbe ... Leggi su itasportpress (Di sabato 3 ottobre 2020) Moise Kean continua ad aspettare la. Sembra essere lui il prossimo obiettivo dei bianconeri per completare ilinvernale e la rosa a disposizione di Andrea Pirlo. Nonostante si continua a parlare di Federico Chiesa della Fiorentina, Paratici e la dirigenza avrebbero deciso di chiudere riportando a Torino l'attaccante.Kean: il cavallo di ritorno che piace allacaption id="attachment 803522" align="alignnone" width="404" Kean (getty images)/captionCome si legge sulle pagine di Tuttosport i contatti tra Kean e i campioni d’Italia vanno avanti ormai da diversi mesi. L'agente del centravanti, ora all'Everton, Mino Raiola ha mediato tra i due club per cercare di esaudire il desiderio del suo assistito: tornare a Torino da protagonista.Kean spinge per vestire ancora la divisa bianconera ma l'Everton non vorrebbe ...

