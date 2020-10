Davvero la Juventus e i suoi calciatori vogliono giocare una partita contagiosa?

Leggi su ilnapolista

(Di sabato 3 ottobre 2020) Il virus sta seguendo il modello Genoa: in un primo momento fu Perin, poi per precauzione venne tenuto a riposto Schöne. Domenica si è giocata Napoli-Genoa. E oggi, sabato, i positivi tra i rossoblù sono ventidue. Nel Napoli l’andamento è più o meno simile. Il primo a risultare positivo è stato Zielinski. Oggi, invece, è toccato a Elmas. Domani il Napoli si sottoporrà ad altri tamponi. È molto probabile che-Napoli si giocherà. Gli azzurri saranno costretti a schierare una formazione largamente rimaneggiata – manca anche Insigne per infortunio. Resta il nodo principale. E cioè che il Napoli è un potenziale cluster viaggiante. Che domani sera investirà ie i dirigenti della, oltre agli arbitri. De Laurentiis ...