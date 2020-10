Coronavirus, Trump ricoverato in ospedale per: “Sta andando bene, credo” (Di sabato 3 ottobre 2020) Roma, 3 mar – Donald Trump è stato ricoverato nell’ospedale militare Walter Reed di Washington. Il presidente degli Stati Uniti, risultato positivo al Coronavirus, ha accusato tosse, febbre e affaticamento. Il ricovero è a scopo precauzionale e si è recato in ospedale in elicottero, dopo essere uscito dalla Casa Bianca camminando da solo e indossando la mascherina. Le sue condizioni dunque non sembrano affatto critiche e a quanto si apprende dai media americani adesso verrà curato con una terapia sperimentale a base di anticorpi policlonali e altre sostanze. Al contrario la first lady Melania, anch’essa positiva al Covid, ha accusato tosse leggera e mal di testa e rimarrà semplicemente in quarantena. Pur avendo cancellato, inevitabilmente, la tappa ... Leggi su ilprimatonazionale (Di sabato 3 ottobre 2020) Roma, 3 mar – Donaldè statonell’militare Walter Reed di Washington. Il presidente degli Stati Uniti, risultato positivo al, ha accusato tosse, febbre e affaticamento. Il ricovero è a scopo precauzionale e si è recato inin elicottero, dopo essere uscito dalla Casa Bianca camminando da solo e indossando la mascherina. Le sue condizioni dunque non sembrano affatto critiche e a quanto si apprende dai media americani adesso verrà curato con una terapia sperimentale a base di anticorpi policlonali e altre sostanze. Al contrario la first lady Melania, anch’essa positiva al Covid, ha accusato tosse leggera e mal di testa e rimarrà semplicemente in quarantena. Pur avendo cancellato, inevitabilmente, la tappa ...

matteosalvinimi : #Salvini: Trump positivo al coronavirus: che schifo quelli che, anche in Italia, godono delle malattie e disgrazie… - ilpost : Donald Trump è risultato positivo al coronavirus - HuffPostItalia : Donald Trump e Melania positivi al coronavirus: 'Siamo in quarantena' - AnnaPur55500956 : RT @matteosalvinimi: #Salvini: Trump positivo al coronavirus: che schifo quelli che, anche in Italia, godono delle malattie e disgrazie alt… - riccardomarassi : La vignetta di oggi sul Quotidiano del Sud -