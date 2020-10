Contagi a Scuola, Quarantena a Trieste per 74 Alunni e 21 Insegnanti (Di sabato 3 ottobre 2020) Un docente del liceo statale “France Prešeren” di Trieste è risultato positivo al Covid-19. Sono subito scattati i protocolli di sicurezza e messi in Quarantena fiduciaria 74 Alunni e 21 docenti. “Il caso indice positivo è un insegnante, venuto a contatto con tre classi del liceo scientifico e con altrettante dell’indirizzo classico, oltre che con … Leggi su youreduaction (Di sabato 3 ottobre 2020) Un docente del liceo statale “France Prešeren” diè risultato positivo al Covid-19. Sono subito scattati i protocolli di sicurezza e messi infiduciaria 74e 21 docenti. “Il caso indice positivo è un insegnante, venuto a contatto con tre classi del liceo scientifico e con altrettante dell’indirizzo classico, oltre che con …

fattoquotidiano : Scuola, i sindacati scrivono ai parlamentari per fermare il concorso per i precari: “Farlo ora rischia di far aumen… - AnnaritaNinni : Covid, contagi in mille scuole (e l'11% sono insegnanti). Così riparte la didattica online - pengueraffaele : La gogna del Covid: per De Luca contagi solo a scuola e feste. Su bus e treni il virus si ferma? - eleitaliana : RT @AnsaMarche: Coronavirus: Marche, nuovo balzo di positivi, 59 in 24ore. In provincia Ascoli 28 nuovi contagi.20 casi da screening scuola… - Suziquattro2 : RT @ICronica: I contagi aumentano da ferragosto ma sono tutti lì, pronti a incolpare la scuola. -