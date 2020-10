Atalanta | niente conferenza di Gasperini | c’è un positivo

(Di sabato 3 ottobre 2020) Lastampa dell’allenatore Gian Pieroalla vigilia di-Cagliari è stata annullata. Inizialmente prevista per le 13.30 nella sede del Centro Sportivo Bortolotti di Zingonia, non avrà luogo a causa della presenza di un caso di positività al tampone non meglio specificata. Lo riporta l’Ansa. L'articolodi: c’è unè stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

ZZiliani : Spunta un positivo anche all'Atalanta: forse sarebbe il caso di fare punto e a capo. Tipo stop a partite oggi, doma… - Cesare14931834 : RT @ZZiliani: Spunta un positivo anche all'Atalanta: forse sarebbe il caso di fare punto e a capo. Tipo stop a partite oggi, domani e nient… - Inviaggiatore : RT @ZZiliani: Spunta un positivo anche all'Atalanta: forse sarebbe il caso di fare punto e a capo. Tipo stop a partite oggi, domani e nient… - Solo_La_Lazio : ?? Caso Covid nell'Atalanta ???Annullata la conferenza stampa di Gasperini ?? La notizia - lunatica10001 : RT @ZZiliani: Spunta un positivo anche all'Atalanta: forse sarebbe il caso di fare punto e a capo. Tipo stop a partite oggi, domani e nient… -

Ultime Notizie dalla rete : Atalanta niente

TUTTO mercato WEB

La conferenza stampa dell’allenatore Gian Piero Gasperini alla vigilia di Atalanta-Cagliari è stata annullata. Inizialmente prevista per le 13.30 nella sede del Centro Sportivo Bortolotti di Zingonia, ...Niente conferenza stampa per Gian Piero Gasperini in vista della partita di domani contro il Cagliari. Come riporta l’Ansa, la conferenza, inizialmente prevista per le 13.30 nel centro sportivo di ...