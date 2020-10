Anticipo TFS | i pensionati sono indignati dall’attesa

(Di sabato 3 ottobre 2020) Dopo la pubblicazione di un comunicato stampa firmato da 2400in attesa dello sblocco dell’TFS previsto dal decreto legge 4/2019 e ancora non applicato,molti i lettori che ci stanno scrivendo manifestando la propria indignazione. Il signor M. ci scrive, infatti : “Mipensionato con la quota 100 con la consapevolezza che avrei percepito il mio TFS in parte subito, grazie all’, ma adesso a un anno e mezzo di distanza mi sento preso in giro perchè dell’neanche l’ombra e dovrò attendere ancora anni prima di percepire quanto mi spetta. Se avessi saputo che andava così avrei aspettato di maturare i requisiti della pensione anticipata.”. Gli fa eco il signor S. che ci scrive: ...

cerco_lavoro : Offerte Lavoro Operatore telefonico servizi finanziari: Idea Quinto Consulenti Finanziari - Agenzia ADV FINANCE (Is… - orizzontescuola : Anticipo TFS DL 4/2019: qui l’elenco della banche sulla piattaforma di Funzione Pubblica -

Ultime Notizie dalla rete : Anticipo TFS

PMI.it

Sono un dipendente pubblico andato in pensione con quota 100. Vorrei beneficiare dell'anticipo del TFS ed ho chiesto all'INPS la quantificazione della mia indennità ma non so come procedere successiva ...Tutto pronto (o quasi) per la domanda di anticipo (più correttamente di finanziamento per l’anticipo) del TFS/TFR per i pensionati del ...