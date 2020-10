Tale e Quale Show 2020 terza puntata, vince Pago: classifica completa e prossime esibizioni (Di sabato 3 ottobre 2020) Pago si è aggiudicato la vittoria della terza puntata di Tale e Quale Show 2020. L’artista sardo ha convinto giurati, pubblico e colleghi con l’esibizione di Fabrizio Moro (video più in basso). Un’imitazione non facile per l’ex fiamma di Serena Enardu, che inizialmente ha pure dimenticato le parole del brano. Portami via, canzone che il … L'articolo proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv (Di sabato 3 ottobre 2020)si è aggiudicato la vittoria delladi. L’artista sardo ha convinto giurati, pubblico e colleghi con l’esibizione di Fabrizio Moro (video più in basso). Un’imitazione non facile per l’ex fiamma di Serena Enardu, che inizialmente ha pure dimenticato le parole del brano. Portami via, canzone che il … L'articolo proviene da Gossip e Tv.

