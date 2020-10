Storie Italiane, "non un semplice ballo": messaggio ad Elisa Isoardi firmato Todaro, il sospetto (Di venerdì 2 ottobre 2020) Raimondo Todaro è stato ospite di Eleonora Daniele a Storie Italiane. In diretta su RaiUno è arrivato a sorpresa un messaggio di Elisa Isoardi per il suo maestro di Ballando con le stelle, che secondo il gossip sarebbe anche qualcosa di più: i due sono apparsi molto complici fin dal primo momento e sabato 3 ottobre potranno tornare in pista insieme, dopo che la scorsa settimana Todaro è stato costretto a seguire la trasmissione di Milly Carlucci dall'ospedale, dove era stato operato per un'appendicite. La Daniele ha letto in diretta il messaggio ricevuto dalla Isoardi: “Sono contenta di ‘prendermi cura' di Raimondo perché si fa così in una famiglia. Quando uno non può, ci ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 2 ottobre 2020) Raimondoè stato ospite di Eleonora Daniele a. In diretta su RaiUno è arrivato a sorpresa undiper il suo maestro di Ballando con le stelle, che secondo il gossip sarebbe anche qualcosa di più: i due sono apparsi molto complici fin dal primo momento e sabato 3 ottobre potranno tornare in pista insieme, dopo che la scorsa settimanaè stato costretto a seguire la trasmissione di Milly Carlucci dall'ospedale, dove era stato operato per un'appendicite. La Daniele ha letto in diretta ilricevuto dalla: “Sono contenta di ‘prendermi cura' di Raimondo perché si fa così in una famiglia. Quando uno non può, ci ...

